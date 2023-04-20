В России допустили вывод крейсера «Петр Великий» из боевого состава ВМФ

ТАСС: атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

По словам собеседника агентства, данный вопрос находится в проработке. Он пояснил, что опыт ремонта и модернизации однотипного крейсера «Адмирал Нахимов» показал, что подобные действия являются очень затратными.

Крейсер «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан» является самым большим в мире действующим ударным кораблем, не считая авианосцев. Корабль с ядерной энергетической установкой несет противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». В 2022 году издание 19FortyFive предположило, что без воздушного прикрытия в условиях конфликта корабли проекта 1144.2 «Орлан» могут стать гигантской целью.

Ранее из боевого состава ВМФ был выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской».