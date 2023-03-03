Глава «Севмаша» Будниченко: крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2023 году

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М в 2023 году выйдет на испытания после ремонта и модернизации на «Севмаше». Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко, передает ТАСС.

«Следующий год (2023 год — прим. «Ленты.ру») — важнейший в жизни крейсера. Мы должны сформировать и провести отделку кают и кубриков под заселение экипажа и выйти на новый этап — испытание корабля», — сказал он для ежегодного журнала «Севмаша».

По его словам, в ремонте и модернизации крейсера проекта 1144.2М есть «определенные успехи». Он отметил, что корабль находится у достроечной набережной, в течение года на нем провели монтаж систем, оборудования и комплексов. Глава предприятия подчеркнул, что в реализации проекта задействовали более 150 поставщиков, но работа выполняется по графику, согласованному с Военно-морским флотом (ВМФ) России.

Тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов» спустили на воду в 1986 году. В 1999 году корабль поставили на ремонт и модернизацию, но фактически работы на крейсере вели с 2013 года. Модернизированный крейсер получит 80 пусковых установок универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, которые смогут нести ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

В феврале генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в боевой состав ВМФ России в 2024 году.

В августе 2022 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев рассказал, что ВМФ России может получить ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с задержкой.