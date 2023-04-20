Названы особенности переданных Украине колесных танков

Военный эксперт Литовкин сообщил, что танки AMX-10RC могут быстро перемещаться по дорогам

Французские колесные танки AMX-10RC, которые передали Украине, способны быстро перемещаться по дорогам. Военный эксперт Виктор Литовкин назвал особенности французских машин в беседе с News.ru.

«Этот танк может достаточно мобильно и быстро перемещаться по дорогам, но по бездорожью и чернозему он просто-напросто никуда не доедет», — сказал он.

Аналитик добавил, что у Киева не хватает вертолетов для прикрытия танков с воздуха. Он предположил, что по этой причине AMX-10RC могут быть применимы только на блокпостах в качестве стационарного орудия. Также у этих машин нет автомата заряжания и возможности применять управляемые ракеты.

По мнению Литовкина, колесные танки станут абсолютно бесполезными для возможного наступления Вооруженных сил Украины.

В январе издание Popular Mechanics писало, что французская армия использует колесные танки AMX-10RC в составе легких кавалерийских подразделений, где они выполняют разведывательные задачи.

В том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10RC.