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00:39, 20 апреля 2023Наука и техника

Названы особенности переданных Украине колесных танков

Военный эксперт Литовкин сообщил, что танки AMX-10RC могут быстро перемещаться по дорогам

Фото: Wikimedia

Французские колесные танки AMX-10RC, которые передали Украине, способны быстро перемещаться по дорогам. Военный эксперт Виктор Литовкин назвал особенности французских машин в беседе с News.ru.

«Этот танк может достаточно мобильно и быстро перемещаться по дорогам, но по бездорожью и чернозему он просто-напросто никуда не доедет», — сказал он.

Аналитик добавил, что у Киева не хватает вертолетов для прикрытия танков с воздуха. Он предположил, что по этой причине AMX-10RC могут быть применимы только на блокпостах в качестве стационарного орудия. Также у этих машин нет автомата заряжания и возможности применять управляемые ракеты.

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По мнению Литовкина, колесные танки станут абсолютно бесполезными для возможного наступления Вооруженных сил Украины.

В январе издание Popular Mechanics писало, что французская армия использует колесные танки AMX-10RC в составе легких кавалерийских подразделений, где они выполняют разведывательные задачи.

В том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10RC.

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Даниил Иринин
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