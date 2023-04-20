Попова заявила о способности штамма «арктур» обходить иммунитет к коронавирусу

Попова заявила, что «арктур» способен обходить сформировавшийся иммунитет к COVID-19

Подвид коронавируса «Арктур», случаи инфицирования которым выявили в России, способен обходить сформировавшийся иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», — сказала руководитель федеральной службы.

По ее словам, заболевание проходит в виде ОРВИ и в большинстве случаев не требует госпитализации. Роспотребнадзор допускает подъем заболеваемости в связи с выявлением «арктура» в конце мая.

В России 18 апреля сообщили о выявлении первых случаев заболевания новых подвариантом коронавируса «арктур». Предварительно, новый штамм, случаи заболевания которым до этого регистрировали в Индии, может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

По последним данным, в России подтверждено четыре случая инфицирования новым вариантом коронавируса. Три случая заболевания зафиксированы в Москве, сообщал заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.