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17:49, 20 апреля 2023Спорт

Стало известно о предложении «Барселоны» Месси

Mundo Deportivo: «Барселона» хочет подписать футболиста Лионеля Месси на один или два года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Руководство «Барселоны» подготовило предложение аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом стало известно Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы хотят подписать 35-летнего футболиста на один или два года. Отмечается, что второй вариант предпочтителен, так как позволит увеличить доход от возвращения Месси и даст возможность задействовать форварда в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/2025.

19 апреля Diario Sport сообщил, что ради подписания Месси каталонскому клубу придется сократить зарплатный фонд и продать нескольких игроков. Чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей, форварда могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
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