Стало известно о предложении «Барселоны» Месси

Mundo Deportivo: «Барселона» хочет подписать футболиста Лионеля Месси на один или два года

Руководство «Барселоны» подготовило предложение аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом стало известно Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы хотят подписать 35-летнего футболиста на один или два года. Отмечается, что второй вариант предпочтителен, так как позволит увеличить доход от возвращения Месси и даст возможность задействовать форварда в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/2025.

19 апреля Diario Sport сообщил, что ради подписания Месси каталонскому клубу придется сократить зарплатный фонд и продать нескольких игроков. Чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей, форварда могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.