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22:44, 19 апреля 2023Спорт

Стал известен план «Барселоны» по возвращению Месси в клуб

Diario Sport: Месси могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 миллионов евро в год
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стал известен план руководства «Барселоны» по возвращению в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, ради подписания Месси каталонскому клубу придется сократить зарплатный фонд и продать нескольких игроков. Чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей, форварда могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 миллионов евро в год до уплаты налогов. Уточняется, что эта сумма в четыре раза меньше того оклада, который был у аргентинца в команде ранее. В сезоне-2020/2021 он получал 100 миллионов евро в год в соответствии с контрактом.

13 апреля Catalunya Radio сообщило, что Месси намерен вернуться в «Барселону» и общается на эту тему с главным тренером команды Хави. Днем позднее журналист Фабрицио Романо заявил, что в мае 2023 года станет понятно, не нарушит ли каталонский клуб финансовый fair play в случае подписания Месси.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
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