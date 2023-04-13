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10:35, 13 апреля 2023Спорт

Стали известны подробности переписки Месси с главным тренером «Барселоны»

Catalunya Radio: Месси часто говорил тренеру «Барселоны» Хави о желании вернуться в клуб

Фото: Federico Pestellini / Imago / Globallookpress.com

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Мессии общается с главным тренером «Барселоны» Хави. Подробности переписки стали известны Catalunya Radio, запись эфира которого приводится в Twitter.

По словам журналистки Лайи Тудель Прадес, Месси часто говорит Хави о желании вернуться в каталонский клуб. Она отмечает, что футболист и тренер обсуждают команду, игры, атмосферу и происходящее в раздевалке. При этом аргентинец говорит о «Барселоне» в первом лице, например «мы выиграли».

Ранее Хави высказался о возможном переходе Месси в команду. «Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, ведь они скандировали его имя уже два матча подряд», — заявил он.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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