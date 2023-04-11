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13:07, 11 апреля 2023Спорт

Тренер «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

Тренер «Барселоны» Хави заявил, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе в команду нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Об этом сообщает Barca Universal.

«Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, ведь они скандировали его имя уже два матча подряд», — заявил Хави. При этом специалист добавил, что сейчас «Барселона» сосредоточена на победе в чемпионате Испании.

10 апреля было названо главное препятствие для возвращения Месси в «Барселону». Помешать трансферу футболиста в команду может финансовый фактор.

1 апреля Sportskeeda сообщила, что «Барселона» хочет заключить с Месси контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата, в соответствии с соглашением, будет составлять шесть-семь миллионов евро в год.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

Алексей Гусев
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