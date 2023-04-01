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10:08, 1 апреля 2023Спорт

Стали известны предлагаемые Месси в «Барселоне» условия

Sportskeeda: «Барселона» предложила Месси зарплату размером семь миллионов евро за сезон

Фото: Thomas Peter / Reuters

Стали известны условия, которые предлагают аргентинскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Sportskeeda.

По информации издания, клуб хочет заключить с форвардом контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата, в соответствии с соглашением, будет составлять 6-7 миллионов евро в год. По словам корреспондента El Chiringuito TV Хосе Альвареса, в «Барселоне» уверены, что аргентинец вернется в клуб по истечении контракта с ПСЖ.

29 марта журналист Жерар Ромеро сообщил, что Месси готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Уточнялось, Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ и ведет активные переговоры с испанской командой.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

Ксения Курашкина
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