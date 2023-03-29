Месси согласился пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Жерар Ромеро заявил, что Месси согласился снизить зарплату ради возвращения в «Барселону»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил готовность пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Об этом во время трансляции на стриминговом сервисе Twitch сообщил журналист Жерар Ромеро.

По информации Ромеро, Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Отмечается, что он ведет активные переговоры с испанской командой.

18 марта Footmercato рассказало о намерении Месси вернуться в «Барселону». Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что при текущем экономическом положении команды форвард не сможет заключить с ней контракт. Тебас выразил надежду на то, что аргентинец завершит карьеру в Испании, однако для этого Месси необходимо согласиться на снижение зарплаты.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.