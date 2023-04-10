Названо главное препятствие для возвращения Месси в «Барселону»

Mundo Deportivo: финансовый фактор может помешать возвращению Месси в «Барселону»

Руководство «Барселоны» стало работать над возвращением аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Помешать трансферу футболиста в команду может финансовый фактор. Отмечается, что каталонцы боятся, что форвард не будет зарегистрирован из-за финансовых ограничений в Ла Лиге. Сам Месси выразил надежду, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта свяжется с ним лично, чтобы обсудить возможное возвращение.

1 апреля Sportskeeda сообщила, что «Барселона» хочет заключить с Месси контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата, в соответствии с соглашением, будет составлять шесть-семь миллионов евро в год.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.