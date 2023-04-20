01:51, 20 апреля 2023

На Донбассе погиб чемпион мира по кикбоксингу

На Донбассе погиб воевавший за ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Руслан Писковый

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

В зоне специальной военной операции (СВО) на Донбассе погиб серебряный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Писковый, воевавший в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Ему был 21 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Как предполагают авторы Telegram-канала, погибший, судя по шевронам, был неонацистом. Об этом же говорят посты на его страницах в социальных сетях.

Писковой выступал поединках в престижной версии К-1, был шестикратным чемпионом Украины и финалистом Чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 70 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Артемовске погиб украинский военный Александр Станков, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о подготовленной для ВСУ ловушке. По его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

Также стало известно, что пророссийские активисты создали в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне подпольную организацию, главной целью которой является уничтожение объектов украинских войск.

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Екатерина Подвигина
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