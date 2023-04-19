Стало известно о гибели в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов в Одессе

Участник поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Станков ликвидирован в Артемовске

В Артемовске погиб украинский военный Александр Станков, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом стало известно военкору ВГТРК Евгению Поддубному, он сообщает об этом в Telegram.

По его словам, Станков, имевший позывной Перун, состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Как добавляет канал «Военкоры Русской весны», он был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер».

При этом не уточняется, какую роль играл Станков в событиях в Одессе в 2014 году.

В январе сообщалось, что 3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ — это бывший полк «Азов» (признан в России террористическим и запрещен), однако позднее там опровергали, что вошли в состав ВСУ.

2 мая 2014 года в Одессе произошли потасовки между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.