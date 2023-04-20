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06:47, 20 апреля 2023Россия

В СНГ заявили о готовящихся провокациях со стороны Запада

Генсек СНГ Лебедев: Запад готовит провокации для дестабилизации в странах Содружества

Фото: Зафар Халилов / РИА Новости

Запад готовит провокации с целью дестабилизировать ситуацию в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как отметил Лебедев, у СНГ имеется соответствующая информация. Более того, эти попытки очевидны и не скрываются.

Также, по словам генсека, последние заявления государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена во время его визитов в страны Центральной Азии также говорят о большом желании разорвать СНГ и оторвать страны Содружества от России.

10 апреля президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны выйти на массовый митинг в Кишиневе в поддержку евроинтеграции. В марте она также призывала политические силы поддержать вступление страны в Евросоюз, а также заявила, что интеграция с СНГ не приносит должного развития республике.

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Екатерина Подвигина
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