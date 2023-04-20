В СНГ обвинили Вашингтон в стремлении «разорвать» и разрушить Содружество

Генсек СНГ Лебедев: заявления Блинкена свидетельствуют о желании США разрушить Содружество

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев обвинил Вашингтон в желании разрушить организацию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствует поведение американского госсекретаря Энтони Блинкена. «Последние визиты и заявления государственного секретаря Соединенных Штатов Америки во время его визитов, кстати, в страны Центральной Азии тоже говорят о том, что очень велико желание разорвать СНГ, разрушить СНГ, оторвать страны Содружества от России», — считает Лебедев.

Он подчеркнул, что страны СНГ обеспокоены происходящем, в связи с чем они «стараются консолидировать свои усилия в целях противодействия этому давлению».

Ранее Блинкен сообщил, что наступление украинских сил на фронте может начаться в ближайшие недели. Он также добавил, что целями стран, поддерживающих Украину в конфликте, являются помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.