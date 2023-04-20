Забившие насмерть учительницу из-за плохих оценок школьники признали свою вину

Daily Mirror: в США забившие насмерть учительницу битой школьники признали свою вину

17-летний Уиллард Миллер и 18-летний Джереми Гудейл, школьники из американского города Фэрфилд, штат Айова, признали себя виновными в убийстве учительницы испанского языка из-за плохих оценок. Об этом сообщает Daily Mirror.

Миллер и Гудейл забили насмерть 66-летнюю учительницу Нохему Грабер бейсбольной битой в ноябре 2021 года. Вскоре после убийства Гудейл рассказал приятелю о совершенном преступлении в мессенджере. Знакомый подростка сразу же оповестил полицию и предоставил скриншот переписки. На допросах Миллер сначала отрицал причастность к убийству, но позже заявил, что «знал обо всем, но не участвовал». Он сказал, что некая «группа детей в масках» расправилась с Грабер, а его заставила избавиться от тела. Кроме того, Миллер рассказал детективам, что ему не нравилось, как учительница преподает предмет, и его злили плохие оценки, из-за которых снижался общий рейтинг успеваемости.

Во вторник, 18 апреля 2023 года, Миллер и Гудейл изменили показания и признали свою вину. За убийство первой степени тяжести Миллеру грозит от 30 лет до пожизненного тюремного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения, а Гудейлу — от 25 лет до пожизненного с возможностью условно-досрочного освобождения. «Мы рады, что обвиняемые взяли на себя ответственность за совершенное ими преступление, и надеемся, что при вынесении приговора справедливость восторжествует», — заявил окружной прокурор, присутствующий на слушаниях в суде.

Отмечается, что Грабер была убита за несколько дней до 67-летия. У нее осталось трое взрослых детей, братья и сестры, а также племянники и племянницы. Родственники назвали погибшую ангелом и поблагодарили ее за то, что она привила им любовь к путешествиям и языкам. «Нам посчастливилось вырасти в доме, наполненном теплом и любовью», — написала дочь Грабер в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в США молодая учительница подала иск против школьного совета, после того как один из учеников выстрелил в нее во время урока. Ранивший учительницу мальчик использовал пистолет матери, который, по данным полиции, был приобретен легально.

