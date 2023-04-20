Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил драку в матче плей-офф НХЛ против «Далласа»

Клуб «Даллас Старс» обыграл «Миннесота Уайлд» в рамках второго матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев площадки. В третьем периоде российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил драку с канадским нападающим соперников Максом Доми. Оба игрока были наказаны десятиминутными штрафами за нарушение спортивной дисциплины и удалены до конца встречи.

Благодаря победе «Даллас» сравнял счет в серии до четырех (1-1). Следующий матч команды проведут в ночь на 22 апреля.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин стал первым игроком в истории клуба, которому удалось провести два и более сезона с 40 голами.