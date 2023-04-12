Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Хауме Мунар
Монте-Карло
Даниил Медведев
Сегодня
15:00 (Мск)
Лоренцо Сонего
Монте-Карло
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
09:45, 12 апреля 2023Спорт

Капризов установил рекорд в НХЛ

Хоккеист Капризов установил рекорд «Миннесоты», забросив более 40 шайб в двух сезонах НХЛ

Фото: Nick Wosika / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд в Национальной хоккейной лиге. Статистика игрока доступна на сайте НХЛ.

В ночь с 11 на 12 апреля хоккеист в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (1:3) забросил шайбу. Она стала для него 40‑й в сезоне‑2022/2023. Такого же результата Капризов добивался в прошлом сезоне. Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона с 40 голами.

Матч против «Виннипега» стал для Капризова вторым после восстановления от травмы. 9 марта защитник «Джетс» Логан Стэнли провел силовой прием против россиянина, после чего ему пришлось уйти со льда прихрамывая. У него диагностировали травму нижней части тела.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине
Дефицит фолиевой кислоты связали с развитием редкого заболевания
Блинкен обсудил с Кулебой весеннее контрнаступление вместо летнего
Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши
Водитель КамАЗа устроил погоню в центре российского города и попал на видео
Гражданин Таджикистана нашел любовника жены в России и изнасиловал его шваброй
Деревянко рассказал о полученном за сутенерство условном сроке в 90-х
На Украине заявили о планах Канады передать Киеву российские активы
Бывший полицейский решил судиться с МВД из-за заниженных выплат по инвалидности
Великобритания ввела дополнительные санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.