Капризов установил рекорд в НХЛ

Хоккеист Капризов установил рекорд «Миннесоты», забросив более 40 шайб в двух сезонах НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд в Национальной хоккейной лиге. Статистика игрока доступна на сайте НХЛ.

В ночь с 11 на 12 апреля хоккеист в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (1:3) забросил шайбу. Она стала для него 40‑й в сезоне‑2022/2023. Такого же результата Капризов добивался в прошлом сезоне. Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона с 40 голами.

Матч против «Виннипега» стал для Капризова вторым после восстановления от травмы. 9 марта защитник «Джетс» Логан Стэнли провел силовой прием против россиянина, после чего ему пришлось уйти со льда прихрамывая. У него диагностировали травму нижней части тела.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.