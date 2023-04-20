Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:50, 20 апреля 2023Россия

Путин предложил возглавить Красноярский край замминистра финансов

Президент Путин предложил замминистра финансов Котюкову стать главой Красноярского края
Михаил Котюков

Михаил Котюков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Это следует из стенограммы встречи главы государства с чиновником, которая опубликована на официальном портале Кремля.

Путин сообщил Котюкову, что считает его достойным кандидатом на пост главы региона.

«Мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край», — обратился к чиновнику президент.

Котюков поблагодарил Путина за доверие и принял предложение. «Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края», — ответил Путину чиновник.

Вечером 20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина. О том, что Усс уйдет в отставку в ближайшее время, ранее 20 апреля со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, сообщал РБК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Самая мощная ракета в мире от Илона Маска взорвалась при первом запуске. Что пошло не так со Starship?
Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки
Россиянку обвинили в убийстве отца и покушении на детей под влиянием феминизма
Сломавший 30 костей под снегоуборщиком звезда «Мстителей» вернулся к спорту
В Госдуме захотели отменить один указ властей СССР по Украине
Русское общество в Латвии отреагировало на запрет празднования Дня Победы
Названо идеальное время для занятий бегом
В США указали на скрываемые властями коррупционные преступления Зеленского
В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России
Лицо Собчак на новом фото обругали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.