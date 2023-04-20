Путин предложил возглавить Красноярский край замминистра финансов

Президент Путин предложил замминистра финансов Котюкову стать главой Красноярского края

Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Это следует из стенограммы встречи главы государства с чиновником, которая опубликована на официальном портале Кремля.

Путин сообщил Котюкову, что считает его достойным кандидатом на пост главы региона.

«Мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край», — обратился к чиновнику президент.

Котюков поблагодарил Путина за доверие и принял предложение. «Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края», — ответил Путину чиновник.

Вечером 20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина. О том, что Усс уйдет в отставку в ближайшее время, ранее 20 апреля со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, сообщал РБК.