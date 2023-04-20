Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае

Минтруд напомнил россиянам о дополнительных выходных днях в мае

В мае жителей России ждут дополнительные дни отдыха. Об этом напомнил Минтруд в Telegram-канале.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая», — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что месяц начнется с трехдневных выходных с 29 апреля по 1 мая, после чего последует короткая четырехдневная рабочая неделя. Затем россияне отдохнут с 6 по 9 мая и будут работать три дня — с 10 по 12 мая.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил российским губернаторам обращения от партии «Новые люди» с просьбой продлить майские праздники в 2023 году. Парламентарий призвал глав регионов сделать в этом году дни с 2 по 5 мая нерабочими. До этого депутат сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о длинных выходных.

Оценивая предложения Даванкова, первый заместитель председателя экономического комитета Совфеда Иван Абрамов назвал такую идею чистым популизмом, подчеркнув, что сейчас «не тот случай», когда можно отдыхать «столь длинное время».