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14:59, 20 апреля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили пять помогающих хорошо соображать продуктов

Эндокринолог Оксана Михалева: жирная рыба и еще четыре продукта полезны для работы мозга

Фото: Jenn Kosar / Unsplash

Содержащиеся в рыбе и орехах вещества способствуют улучшению работы мозга, рассказала россиянам врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева. Пять помогающих хорошо соображать продуктов она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, жирная рыба холодных морей богата жизненно важными для функций мозга полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Они также содержатся в орехах и семенах, которые, по словам Михалевой, являются еще и источниками других необходимых для мыслительных процессов веществ — кальция, легкоусвояемого белка, цинка и магния.

Врач отметила, что яйца тоже очень полезный для здоровья мозга продукт. Эндокринолог объяснила, что яичный желток является кладезем витаминов А и D, а также лецитина и холина, которые сохраняют целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.

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Кроме того, Михалева добавила, что некоторые необходимые для полноценной работы мозга вещества содержатся в ягодах и цельных злаках. Так, биофлавоноиды в ягодах являются мощными антиоксидантами и защищают нейроны от повреждений. Злаки, богатые витаминами группы В, по словам врача, способствуют образованию биологически активных веществ в мозге и участвуют в передаче нервных импульсов между клетками.

Ранее эндокринолог Марина Берковская назвала цвета самых полезных ягод. По ее словам, синие и фиолетовые ягоды являются лучшими источниками антиоксидантов.

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Екатерина Улитина
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