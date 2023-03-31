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13:21, 31 марта 2023Забота о себе

Эндокринолог назвала цвета самых полезных ягод

Врач Берковская: синие и фиолетовые ягоды являются лучшими источниками антиоксидантов

Фото: Unsplash

Богатая антиоксидантами пища, в частности фрукты и ягоды, способствует профилактике патологических процессов, приводящих к болезням и старению, рассказала эндокринолог Марина Берковская. Цвета самых полезных ягод она назвала в беседе с «Москвой 24».

Ягоды, по ее словам, являются лучшими пищевыми источниками антиоксидантов. Особенно полезны ягоды синего и фиолетового цветов: например, черника, черноплодная рябина, смородина, красный виноград.

«Много антиоксидантов в овощах и фруктах, особенно в яблоках и цитрусовых. Богаты ими бобовые, орехи и семечки», — добавила врач, отметив, что наполнены такими элементами также лук, чеснок и пряности: имбирь, куркума, перец.

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Берковская подчеркнула, что ягоды, овощи и фрукты желательно есть свежими, так они сохраняют больше полезных свойств. Не стоит подвергать их долгой температурной обработке и лучше не резать слишком мелко, поскольку антиоксиданты имеют свойство разрушаться под действием света, температуры и кислорода.

Ранее диетолог Энджи Мурад рассказала о пользе диеты MIND для мозга. По ее словам, регулярное употребление шпината, листьев капусты и других продуктов, входящих в состав такой диеты, способно улучшить когнитивные функции мозга и замедлить старение.

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Александра Лисица
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