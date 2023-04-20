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17:40, 20 апреля 2023Наука и техника

Глава НАСА поздравил SpaceX после крушения ракеты Starship

Глава НАСА Нельсон поздравил SpaceX с запуском Starship, несмотря на крушение ракеты

Фото: Go Nakamura / Reuters

Глава НАСА Билл Нельсон поздравил компанию SpaceX с запуском прототипа многоразовой транспортной системы Starship, несмотря на то что ракета взорвалась спустя четыре минуты после старта. Слова поддержки он высказал в Twitter.

Нельсон указал, что поздравляет SpaceX с первым комплексным летным испытанием Starship. «Каждое великое достижение в истории требовало определенного уровня просчитанного риска, потому что с большим риском приходит большая награда», — заявил он, добавив, что надеется на получение SpaceX новых знаний до следующего летного испытания.

SpaceX 20 апреля запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship, включающей одноименный космический корабль (образец Ship 24) и сверхтяжелый носитель Super Heavy. Спустя четыре минуты после пуска Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявлял, что испытание будет считаться успешным, если Starship взлетит, а пусковая площадка повреждена не будет.

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Антон Похиляк
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