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22:38, 20 апреля 2023Мир

Байден обсудил с фон дер Ляйен помощь Украине и санкции против России

Белый дом: Байден обсудил с главой Еврокомиссии помощь Украине и санкции против России
СюжетСанкции против России:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Julia Nikhinson — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский президент Джо Байден 20 апреля провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны подтвердили желание продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине. Кроме того, политики договорились вводить новые санкции против России на фоне спецоперации, сообщает Белый дом.

«Президент Байден и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в сфере безопасности», — сказано в сообщении по итогам разговора.

Кроме того, американский лидер и глава ЕК обсудили ситуацию вокруг Тайваня и состоявшийся недавно визит фон дер Ляйен в Пекин.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

В свою очередь, 24 марта Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против Москвы. Глава ЕК подчеркнула, что он будет содержать решения против обхода ограничений.

При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России. По его мнению, инструменты уже исчерпаны. Боррель добавил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.

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Марина Совина
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