У российской нефти появился новый покупатель

Reuters: министр нефти Пакистана заявил о первом заказе на сырую нефть России с дисконтом

Пакистан оформил первый заказ на российскую сырую нефть с дисконтом. Об этом ссылкой на министра нефти Мусадика Малика сообщает Reuters.

Первая партия нефти поступит в порт Карачи в мае. Пробную переработку проведет местная компания Pakistan Refinery Limited. Позже к ней присоединятся Pak-Arab Refinery Limited и другие нефтеперерабатывающие компании.

По словам Малика, если сделка пройдет гладко, стороны могут договориться об увеличении импорта до 100 тысяч баррелей в день. Тогда Россия станет главным поставщиком для Пакистана, чье потребление нефти в 2022 году, по данным аналитической компании Kpler, составляло 154 тысячи баррелей в сутки. Год назад большую часть сырья стране поставляли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря появлению новых покупателей Россия сможет расширить географию поставок вдобавок к основным на сегодняшний день рынкам сбыта в Индии и Китае.

Делиться подробностями о коммерческой стороне сделки Малик отказался. Однако известно, что Пакистан неоднократно пытался добиться большой скидки на российскую нефть. По словам бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, Карачи просил установить цену поставок как для Индии, на уровне 50 долларов за баррель (на 10 долларов ниже установленного странами Запада потолка цен).

В декабре 2022-го представители Пакистана просили у российских властей скидку на нефть в размере 30-40 процентов. Москва ответила, что не может заключить такую сделку, но пообещала обдумать предложение и напомнила Исламабаду о его обязательствах по газопроводу «Пакистанский поток», который должны проложить с юга на север страны.

Ранее в апреле Госдума России ограничила размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на сырье с июня. Если цена на российскую нефть на средиземноморском и роттердамском рынках за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на 204,4 доллара за тонну, а с 15 мая по 14 июня и далее — на 182,5 доллара за тонну, то в расчете пошлины на июнь цену Urals установят как Brent минус 204,4 доллара, а с июля — как Brent минус 182,5 доллара.