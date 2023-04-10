Пакистан заявил о желании импортировать российскую нефть с большой скидкой

Экс-премьер Хан: Пакистан хотел покупать российскую нефть с большой скидкой подобно Индии

Покупка дешевой нефти у России облегчила бы жизнь гражданам страны, со ссылкой на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана сообщает Times of India.

Исламабад хотел договориться об импорте дешевой российской нефти еще в 2022 году. Однако это желание оказалось несбыточным из-за вотума недоверия правительству Хана в апреле. Только весной 2023-го государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что в мае страна получит первую в истории партию нефти из России. Эта сделка готовилась в течение нескольких месяцев.

Исламабад пытался добиться скидки подобно Индии. Однако попытки снизить цену до 50 долларов за баррель (на 10 долларов за баррель ниже установленного странами Запада потолка цен) не привели к успеху. По словам участников переговоров, Москва больше заинтересована в выполнении всех предварительных условий, таких как способ оплаты, стоимость доставки с премией и стоимость страховки, прежде чем подписывать соглашение о цене.

В декабре 2022-го представители Пакистана просили у российских властей скидку на нефть в 30-40-процентов. Москва ответила, что не может заключить такую сделку, но пообещала обдумать предложение и напомнила Исламабаду о его обязательствах по газопроводу «Пакистанский поток», который должны проложить с юга на север Пакистана.

Индия официально не присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть, но власти страны не раз указывали, что фактически соблюдают требования. После вступления в силу в декабре эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти объем поставок сырья в Индию в 2022 году взлетел в 22 раза. При этом страна приобретает энергоресурсы по цене значительно ниже, чем предполагают западный потолок цен.

