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18:58, 10 апреля 2023Экономика

Пакистан заявил о желании импортировать российскую нефть с большой скидкой

Экс-премьер Хан: Пакистан хотел покупать российскую нефть с большой скидкой подобно Индии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Покупка дешевой нефти у России облегчила бы жизнь гражданам страны, со ссылкой на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана сообщает Times of India.

Исламабад хотел договориться об импорте дешевой российской нефти еще в 2022 году. Однако это желание оказалось несбыточным из-за вотума недоверия правительству Хана в апреле. Только весной 2023-го государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что в мае страна получит первую в истории партию нефти из России. Эта сделка готовилась в течение нескольких месяцев.

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Исламабад пытался добиться скидки подобно Индии. Однако попытки снизить цену до 50 долларов за баррель (на 10 долларов за баррель ниже установленного странами Запада потолка цен) не привели к успеху. По словам участников переговоров, Москва больше заинтересована в выполнении всех предварительных условий, таких как способ оплаты, стоимость доставки с премией и стоимость страховки, прежде чем подписывать соглашение о цене.

В декабре 2022-го представители Пакистана просили у российских властей скидку на нефть в 30-40-процентов. Москва ответила, что не может заключить такую сделку, но пообещала обдумать предложение и напомнила Исламабаду о его обязательствах по газопроводу «Пакистанский поток», который должны проложить с юга на север Пакистана.

Индия официально не присоединилась к ограничениям цен на российскую нефть, но власти страны не раз указывали, что фактически соблюдают требования. После вступления в силу в декабре эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти объем поставок сырья в Индию в 2022 году взлетел в 22 раза. При этом страна приобретает энергоресурсы по цене значительно ниже, чем предполагают западный потолок цен.

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Вячеслав Агапов
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