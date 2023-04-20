Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян
Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение россиян на турниры. Об этом сообщается на сайте организации.
«UIPM поддерживает путь возвращения "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами России и Белоруссии, чтобы атлеты всех национальностей могли вместе соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации», — говорится в заявлении. В UIPM отметили, что теперь будут прорабатывать процессы независимой проверки для допуска атлетов.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение о допуске представителей этих стран к Олимпийским играм 2024 года до сих пор не принято.