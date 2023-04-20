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16:11, 20 апреля 2023Спорт

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на турниры

Фото: photocosmos1 / Shutterstock / Fotodom

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение россиян на турниры. Об этом сообщается на сайте организации.

«UIPM поддерживает путь возвращения "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами России и Белоруссии, чтобы атлеты всех национальностей могли вместе соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации», — говорится в заявлении. В UIPM отметили, что теперь будут прорабатывать процессы независимой проверки для допуска атлетов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение о допуске представителей этих стран к Олимпийским играм 2024 года до сих пор не принято.

Дарья Коршунова
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