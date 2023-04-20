Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на турниры

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение россиян на турниры. Об этом сообщается на сайте организации.

«UIPM поддерживает путь возвращения "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами России и Белоруссии, чтобы атлеты всех национальностей могли вместе соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации», — говорится в заявлении. В UIPM отметили, что теперь будут прорабатывать процессы независимой проверки для допуска атлетов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение о допуске представителей этих стран к Олимпийским играм 2024 года до сих пор не принято.