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07:25, 20 апреля 2023Россия

В петербургском ПНИ ответили на обвинения в гибели воспитанников

В ПНИ Петербурга заявили, что умерший 23-летний воспитанник имел множество заболеваний

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У 23-летнего воспитанника Психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге, который умер в больнице, было множество заболеваний. Об этом, отвечая на обвинения в гибели воспитанников, сообщили на странице ПНИ во «ВКонтакте».

«Проживающий отделения интенсивного развивающего ухода Психоневрологического интерната №10 Алексей Дельвари умер 17 апреля в Александровской больнице, куда был доставлен с острой болью желудочно-кишечного тракта при наличии многих других диагнозов и имеющейся первой группы инвалидности», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что погибший воспитанник по развитию и состоянию здоровья, несмотря на свой возраст, был для всех сотрудников ПНИ ребенком. В учреждении назвали трагедией гибель 23-летнего россиянина, подчеркнув, что в произошедшем разбираются правоохранители, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

О сложившейся ситуации в петербургском ПНИ на улице Коллонтай стало известно в среду, 19 апреля. Как сообщила правозащитница Нюта Федермессер, за последнее время от истощения умерли семь воспитанников интерната. Она заявила, что в учреждении систематически нарушаются права сирот: ПНИ недоукомплектован кадрами, там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания.

На ситуацию отреагировала детский омбудсмен Львова-Белова. Она обратилась в в компетентные органы в связи с фактами смерти воспитанников ПНИ. Уполномоченная по правам ребенка заявила, что будет проведена проверка, подчеренув,

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Анастасия Шейкина
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