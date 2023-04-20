Мертвец спас водителя катафалка от падения в пропасть

CBS News: умерший спас водителя катафалка в США от падения в каньон

Мертвец в штате Колорадо, США, спас водителя катафалка от падения в каньон. Об этом сообщает CBS News.

Ночью во время снегопада водитель похоронного бюро Hubbard and Son перевозил тело донора органов из города Гранд-Джанкшен в горный район для трансплантации. На серпантине мимо него на высокой скорости проехал автомобиль Durango. Водителю катафалка пришлось резко перестроиться на другую полосу, чтобы уйти от столкновения.

В результате водитель автомобиля с гробом потерял контроль и врезался в дорожное ограждение. Авто зависло передними колесами над пропастью. При этом вес находившегося в кузове умершего помог удержать машину на дороге и предотвратить ее падение в пропасть. Водитель уверен, что это спасло ему жизнь.

Ранее сообщалось, что в Китае пассажир автобуса спас жизни своих попутчиков, выхватив руль из рук водителя, который внезапно потерял сознание. На момент аварии водитель сидел за рулем уже 17 часов, а большинство из 30 пассажиров спали.

