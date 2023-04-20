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22:10, 20 апреля 2023Спорт

Семья Шумахера подаст в суд из-за поддельного интервью

Семья Михаэля Шумахера подаст в суд на журнал Die Aktuelle из-за поддельного интервью

Фото: Yves Herman / Reuters

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера подаст в суд на немецкий журнал Die Aktuelle, опубликовавший сгенерированное искусственным интеллектом интервью со спортсменом. Об этом сообщает AP.

В заголовке говорилось, что это первое интервью гонщика после аварии. В поддельном интервью заявили, что жизнь Шумахера полностью изменилась после аварии и стала ужасной для всей его семьи. Внутри заметки объяснялось, что цитаты были созданы искусственным интеллектом.

Летом 2022 года бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер выступил с критикой в адрес семьи гонщика. Функционер обвинил родных немца в том, что те лгут о состоянии здоровья спортсмена.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

Анастасия Борисова
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