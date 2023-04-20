Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак

Оренбургский губернатор Паслер предложил гуманно усыплять бродячих собак после нападения

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять бродячих собак после смертельного нападения животных на людей. Об выдвинутом предложении сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Согласно инициативе главы региона, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных. Кроме того, животных могут разрешить кратковременно содержать в специально созданных муниципальных приютах.

«Одно из важнейших новшеств — закрепить в законе возможность гуманно усыплять бродячих и домашних животных, если они проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безопасности», — сообщили в правительстве Оренбургской области.

С 2020 года в России запрещено усыплять бродячих животных.

16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Он скончался на месте от полученных травм. На этом фоне власти региона призвали изменить закон об отлове животных. Детский омбудсмен Оренбургской области заявила о недостаточной эффективности принимаемых мер и добавила, что «нет ничего важнее наших детей».