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19:41, 20 апреля 2023Спорт

Синхронистка-чемпионка из России оценила участие трансгендеров в турнирах

Олимпийская чемпионка Субботина назвала неправильным участие трансгендеров в турнирах

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина оценила допуск трансгендеров к участию в турнирах в США. Ее слова приводит RT.

Спортсменка назвала такое решение неправильным. «На мой взгляд, мужчина должен выступать в мужских категориях, а женщина, соответственно, в женских. Крайне странно будет смешивать оба пола в этом виде спорта», — заявила олимпийская чемпионка.

Ранее 20 апреля Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Участникам соревнований под эгидой USAAS не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.

В январе 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые рекомендации по участию в соревнованиях трансгендеров. Такие спортсмены будут больше не обязаны снижать уровень тестостерона в организме, чтобы быть допущенными к состязаниям среди женщин.

Анастасия Борисова
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