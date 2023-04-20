Синхронистка-чемпионка из России оценила участие трансгендеров в турнирах

Олимпийская чемпионка Субботина назвала неправильным участие трансгендеров в турнирах

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина оценила допуск трансгендеров к участию в турнирах в США. Ее слова приводит RT.

Спортсменка назвала такое решение неправильным. «На мой взгляд, мужчина должен выступать в мужских категориях, а женщина, соответственно, в женских. Крайне странно будет смешивать оба пола в этом виде спорта», — заявила олимпийская чемпионка.

Ранее 20 апреля Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Участникам соревнований под эгидой USAAS не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.

В январе 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые рекомендации по участию в соревнованиях трансгендеров. Такие спортсмены будут больше не обязаны снижать уровень тестостерона в организме, чтобы быть допущенными к состязаниям среди женщин.