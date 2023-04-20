Путин подписал указ о назначении Котюкова и. о. главы Краснодарского края

Путин подписал указ об отставке Усса и назначении Котюкова врио главы Красноярского края

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Красноярского края Александра Усса и назначении временно исполняющим обязанности главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, Путин принял отставку Усса по собственному желанию. Котюков будет исполнять обязанности губернатора Краснодарского края до вступления в должность лица, избранного главой региона.

Указ вступает в силу со дня подписания, четверга, 20 апреля.

Ранее Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край. Котюков поблагодарил Путина за доверие и принял предложение.

Вечером 20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина. О том, что Усс уйдет в отставку в ближайшее время, ранее 20 апреля со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, сообщал РБК.