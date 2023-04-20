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00:14, 20 апреля 2023Россия

Посол Антонов прокомментировал невыдачу США виз российской делегации в ООН

Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной

Фото: Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поведение американских властей в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также сопровождающим их журналистам. Дипломат назвал ее возмутительной. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Антонова, происходящее показывает двойные стандарты Вашингтона. «Налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН», — говорит представитель дипведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия США, упрекнул американские власти в злоупотреблении положением страны-хозяйки ООН.

В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам представительницы России при организации Ирины Тяжловой, отказ делегатам из России был сделан «безосновательно в вызывающей форме».

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Екатерина Подвигина
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