Вспышку в небе над Киевской областью объяснили

На Украине вспышку в небе над Киевской областью связали с падением космического тела

Яркая вспышка в небе над Киевской областью могла быть связана с падением космического тела. Инцидент объяснили в главном центре специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины, передает РИА Новости.

«Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — говорится в сообщении центра.

В ГЦСК добавили, что инцидент зафиксирован инфразвуковыми средствами 19 апреля в 21.57 по киевскому времени (время совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») и назвали его «высокоэнергетическим акустическим событием».