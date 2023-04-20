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09:23, 20 апреля 2023Бывший СССР

Вспышку в небе над Киевской областью объяснили

На Украине вспышку в небе над Киевской областью связали с падением космического тела

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Яркая вспышка в небе над Киевской областью могла быть связана с падением космического тела. Инцидент объяснили в главном центре специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины, передает РИА Новости.

«Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — говорится в сообщении центра.

В ГЦСК добавили, что инцидент зафиксирован инфразвуковыми средствами 19 апреля в 21.57 по киевскому времени (время совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») и назвали его «высокоэнергетическим акустическим событием».

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Алевтина Запольская
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