Появление в сети видео с неопознанным объектом в российском городе объяснили

«Осторожно, новости» объяснили видео с падением объекта в Екатеринбурге вирусной кампанией

Telegram-канал «Осторожно, новости» объяснил появление в сети видео с якобы падением неопознанного объекта, похожего на метеорит, под Екатеринбургом. Как пишут авторы, речь идет о «вирусной кампании», приуроченной ко Дню космонавтики.

Ранее в сети появились ролики, на которых жители города Богданович якобы реагируют на падение объекта, после чего звучит громкий звук взрыва. «В реальности все ролики с реакцией жителей прислали в предложки редакций SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые», — заявили авторы канала.

Так, в одном из видео на инцидент «реагирует» 21-летний актер Никита С. — эти кадры предлагали опубликовать в «Осторожно, новости». Позже его девушка выложила в соцсетях пост с подписью: «Создаю инфоповоды из пустоты». Однако после обращения к ней авторов канала она удалила публикацию, а позже — весь свой Telegram-канал. Вскоре в сети появились другие постановочные кадры, в том числе с «сотрудниками полиции» якобы на месте падения объекта.

«Сегодня в России 12 апреля, когда отмечается День космонавтики. Все ролики с "падением метеорита" являются частью "вирусной кампании»"», — утверждают в «Осторожно, новости».

О том, что сети появилось «специально запущенное видео с целью удивить и потревожить», пишет и Telegram-канал Mash. По его информации, оперативные службы не подтвердили падение неопознанного объекта в Екатеринбурге. «Дрон и пришельцы тоже отметаются», — добавили авторы.

Поздно вечером вторника, 11 апреля, в сети появились кадры с якобы падением неопознанного объекта около Екатеринбурга. На кадрах видно, как над городом пролетел пылающий метеор, который упал за пределами жилых домов.

Ранее в тот же день в районе Всеволожска Ленобласти упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой. Позже объект опознали — им оказался метеорологический зонд Росгидромета.