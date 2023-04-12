Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:47, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Появление в сети видео с неопознанным объектом в российском городе объяснили

«Осторожно, новости» объяснили видео с падением объекта в Екатеринбурге вирусной кампанией
СюжетПадение метеорита в России

Кадр видео: Telegram-канал Mash

Telegram-канал «Осторожно, новости» объяснил появление в сети видео с якобы падением неопознанного объекта, похожего на метеорит, под Екатеринбургом. Как пишут авторы, речь идет о «вирусной кампании», приуроченной ко Дню космонавтики.

Ранее в сети появились ролики, на которых жители города Богданович якобы реагируют на падение объекта, после чего звучит громкий звук взрыва. «В реальности все ролики с реакцией жителей прислали в предложки редакций SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые», — заявили авторы канала.

Так, в одном из видео на инцидент «реагирует» 21-летний актер Никита С. — эти кадры предлагали опубликовать в «Осторожно, новости». Позже его девушка выложила в соцсетях пост с подписью: «Создаю инфоповоды из пустоты». Однако после обращения к ней авторов канала она удалила публикацию, а позже — весь свой Telegram-канал. Вскоре в сети появились другие постановочные кадры, в том числе с «сотрудниками полиции» якобы на месте падения объекта.

Материалы по теме:
Откровения Ванги, двойник Сталина и загадочный урод. Россияне подсели на мистическую прессу. Почему они во все это верят?
Откровения Ванги, двойник Сталина и загадочный урод.Россияне подсели на мистическую прессу. Почему они во все это верят?
16 января 2023
«Теперь круче быть таинственным» Интернет породил опасные фобии у людей. Что это за страхи и как с ними бороться?
«Теперь круче быть таинственным»Интернет породил опасные фобии у людей. Что это за страхи и как с ними бороться?
1 марта 2023
«Все умрут, включая детей» Как искусственный интеллект изменит интернет и почему этого боится даже Илон Маск
«Все умрут, включая детей»Как искусственный интеллект изменит интернет и почему этого боится даже Илон Маск
6 апреля 2023

«Сегодня в России 12 апреля, когда отмечается День космонавтики. Все ролики с "падением метеорита" являются частью "вирусной кампании»"», — утверждают в «Осторожно, новости».

О том, что сети появилось «специально запущенное видео с целью удивить и потревожить», пишет и Telegram-канал Mash. По его информации, оперативные службы не подтвердили падение неопознанного объекта в Екатеринбурге. «Дрон и пришельцы тоже отметаются», — добавили авторы.

Поздно вечером вторника, 11 апреля, в сети появились кадры с якобы падением неопознанного объекта около Екатеринбурга. На кадрах видно, как над городом пролетел пылающий метеор, который упал за пределами жилых домов.

Ранее в тот же день в районе Всеволожска Ленобласти упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой. Позже объект опознали — им оказался метеорологический зонд Росгидромета.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Финансист спрогнозировал повышение стоимости доллара к 1 мая
Появление в сети видео с неопознанным объектом в российском городе объяснили
Раскрыта национальность большинства спецназовцев из стран НАТО на Украине
В России выросли продажи грузовиков
США обвинили Венгрию в антиамериканской риторике
Раскрыты предположительные сроки запуска российской миссии на Венеру
Доктор Мясников предупредил об опасности острого миокардита для детей и взрослых
Мужчина попытался убить пенсионера ударом шприца в шею
Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в Чечне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.