Появились новые кадры с падением метеорита в российском регионе

Опубликованы новые кадры с метеоритом, пролетевшим над Красноярским краем

В сети появились новые кадры с падением метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

На записи видно, как небесное тело пролетает на жилыми домами. Спустя мгновение оно начинает сгорать в земной атмосфере и взрывается, озаряя ночное небо яркой вспышкой. На кадрах с видеорегистратора автомобиля также можно заметить, что после взрыва метеорит распался на несколько более мелких осколков.

Ранее жители российского региона рассказали, что во время падения метеорита слышали громкие звуки, а некоторые ощутили тряску в своих домах. Предположительно, небесное тело упало в районе Красноярска.

9 января жители Назарова Красноярского края сняли на видео редчайшее явление — зимнюю грозу. Перед этим в российском городе наблюдалась плюсовая температура и дождь, что нетипично для этого региона в зимнее время. Позже ветер усилился, дождь перешел в метель, засверкала молния и послышались раскаты грома.