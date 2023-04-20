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12:59, 20 апреля 2023Экономика

Переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными

Набиуллина: месячный лимит пополнения счетов цифровыми рублями составит около 300 тысяч

Фото: Clique Images / Unsplash

Пополнение кошелька цифровыми рублями, а также переводы таких рублей между россиянами будут бесплатными, пояснила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее цитирует «Интерфакс».

Она также сообщила, что Банк России намерен установить месячный лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями на уровне около 300 тысяч рублей.

«Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», — указала Набиуллина.

При этом глава регулятора напомнила, что цифровой рубль не является средством сбережений, а предназначен для платежей и расчетов.

Ранее Центробанк развеял распространенные мифы о цифровом рубле. Как поясняется, он не заменит наличные деньги, которые останутся в обороте. У цифрового рубля не будет срока годности, а список товаров, которые можно оплатить с его помощью, не ограничен.

Кроме того, россиянам разъяснили процесс оплаты покупки цифровыми рублями. Для этого будет достаточно считать QR-код, выбрать цифровой рубль платежным средством и подтвердить платеж.

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Антон Похиляк
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