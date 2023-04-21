Следователи попросили о заочном аресте Грозева из Bellingcat

Следствие попросило суд Москвы о заочном аресте Грозева из Bellingcat по уголовному делу

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователя, который попросил о заочном аресте журналиста издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Расследователя обвиняют в незаконном пересечении российской границы. О возбуждении против него нового дела стало известно ранее 21 апреля.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье разыскивается журналист. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.