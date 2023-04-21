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13:58, 21 апреля 2023Силовые структуры

Против журналиста Грозева возбудили новое уголовное дело

Против журналиста Грозева возбудили новое дело за незаконное пересечение границы России

Фото: Roy Rochlin / Getty Images / Unfinished Live

В отношении главного расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, дело возбуждено по части 1 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») УК РФ. За это ему грозит до двух лет колонии. Кроме того, следователи просят заочно арестовать Грозева.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье разыскивается журналист. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.

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Екатерина Власова
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