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15:29, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Против журналиста Грозева возбудили дело о фейках про армию

РИА Новости: в отношении журналиста Христо Грозева возбудили дело за фейки о ВС РФ
Христо Грозев

Христо Грозев. Фото: Hannah McKay / Reuters

В отношении главного расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Возбуждено дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ», — заявил собеседник агентства. Другие подробности не приводятся.

Ранее 26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье против журналиста возбудили дело.

В июле стало известно, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону российских боевых самолетов. На телеканале «Россия 24» был показан фрагмент переписки журналиста с одним из участников операции.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года суд признал законным включение издания в список иноагентов.

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Евгения Наумова
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