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14:34, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Журналиста Христо Грозева объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева

Фото: Hannah McKay / Reuters

МВД России объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева, свидетельствует база на сайте ведомства.

Карточка с журналистом появилась на сайте МВД. По какой статье Уголовного кодекса Грозева объявили в розыск, не уточняется.

В июле стало известно, что Грозев участвовал в операции Главного управления разведки (Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. В сюжете телеканала «Россия 24» о срыве операции был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции.

Bellingcat внесли в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста России. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года суд признал законным включение издания в список иноагентов.

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Денис Савосин
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