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13:51, 21 апреля 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала способ избавиться от целлюлита

Фитнес-тренер Медведева порекомендовала силовые тренировки для избавления от целлюлита

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Анастасия Медведева назвала эффективный способ избавиться от целлюлита. Об этом сообщает Pravda.ru.

По ее словам, в достижении этой цели поможет силовой тренинг. «Таким образом люди увеличивают мышечную массу и снижают процент жира», — отметила она.

Тренер также посоветовала создать умеренный дефицит калорий. «Рекомендую ограничить фастфуд, то есть большое количество углеводов, жиров и соли. Так не возникнет отечность и нарушения водно-солевого баланса», — добавила Медведева.

18 апреля доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц. Эксперт посоветовала делать ягодичный мостик, подъем рук и ног, лежа на животе, а также приседания с выпрыгиванием.

Алексей Гусев
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