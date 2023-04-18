Эксперт назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц

Кандидат наук Сиверкина назвала мостик и махи лучшими упражнениями для прокачки ягодиц

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц. Ее слова приводит Life.

Первым эксперт посоветовала делать ягодичный мостик. Для этого нужно лечь на спину, согнуть колени под прямым углом и поставить стопы на полу на ширине бедер. Далее нужно сделать махи с резинкой. Для это необходимо надеть резинку на ноги, встать к стене или к любой опоре и медленно поднимать ноги на 45 градусов.

Следующим упражнением стал подъем рук и ног, лежа на животе. Затем нужно поднимать ноги вверх, стоя на четвереньках и делая упор на ладони и колени. Из этого положения следует поднять рабочую ногу вверх. Последним эксперт посоветовала делать приседания с выпрыгиванием. Для этого нужно поставить ноги на ширине плеч, согнуть колени и опуститься в положения приседа, а затем резко выпрыгнуть вертикально вверх.

16 апреля тренер Дэвид Винер назвал ошибки при прокачке ягодичных мышц. Специалист рассказал, что мало выполнять только приседания. Для достижения наилучшего результата он посоветовал добавить к классическим приседам прыжки.

