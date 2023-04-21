Исмаилов высказался о реванше со Шлеменко

Магомед Исмаилов заявил, что ему интересен второй поединок против Александра Шлеменко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о проведении реванша с соотечественником Александром Шлеменко. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас был близкий бой, хорошее противостояние. Я не могу сказать, что мне не интересен реванш — было большое внимание к нашему бою. И я соглашусь со Шлеменко (что для нас в России один путь — ко второму поединку)», — заявил Исмаилов.

3 декабря Исмаилов единогласным решением судей победил Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Спортсмены поспорили за специальный пояс RCC.

36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 18 побед и потерпел 3 поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 выигранный бой при 15 поражениях и одной ничьей. Еще один его бой признан несостоявшимся.