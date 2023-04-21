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12:29, 21 апреля 2023Силовые структуры

В России возбудили дело из-за гибели моряков в пожаре на судне у Южной Кореи

СКР возбудил дело из-за гибели российских моряков на загоревшемся у Южной Кореи судне

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с гибелью моряков в результате пожара на рыболовном судне «Калтан» у берегов Южной Кореи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Расследование ведется по 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Тела четырех членов экипажа обнаружены в судовых помещениях после ликвидации пожара и буксирования судна в корейский порт Ульсан.

По данным следствия, 21 апреля около 2 часов по местному времени произошло возгорание штурманской рубки и жилого комплекса судна. В это время «Калтан» находился в открытом водном пространстве Японского моря на расстоянии 20 морских миль от Пусана и 900 километров от Владивостока. Пожар охватил значительную площадь судна, на борту которого находились 25 человек, из которых 21 спасли.

Следователи и криминалисты осмотрели офис собственника «Калтана», изъяли документацию. Также затребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в федеральном автономном учреждении «Российский морской регистр». Проводится допрос свидетелей.

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Любовь Ширижик
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