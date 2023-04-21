Найдены тела четырех российских моряков с загоревшегося у Южной Кореи судна

Росморречфлот сообщил об обнаружении тел всех пропавших после пожара на судне «Калтан»

Обнаружены тела всех четверых моряков, пропавших после пожара на борту российского судна «Калтан» у берегов Южной Кореи. Об этом со ссылкой на Росморречфлот сообщает РИА Новости.

О ЧП стало известно в ночь на 21 апреля. На борту которого находились 25 членов экипажа, все россияне. Судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Четыре человека числились пропавшими без вести, еще двое — «получили незначительные травмы».

В береговой охране сообщили, что 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов, двигалось в направлении России. Однако в 0:43 (18:43 по московскому времени четверга) вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось об обнаружении тех двух российских моряков.