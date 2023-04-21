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23:21, 21 апреля 2023Спорт

Ветеран «Спартака» раскритиковал РФС за отказ от участия в турнире CAFA

Анзор Кавазашвили назвал решение РФС отказаться от участия в турнире CAFA бездарным
Анзор Кавазашвили

Анзор Кавазашвили. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за отказ от участия в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Его слова приводит «РБ Спорт».

Кавазашвили назвал это решение бездарным. «Это лучше, чем товарищеские поединки. Разыгрывается трофей как-никак. На мой взгляд, РФС наплевал на болельщиков сборной России, отказавшись участвовать в этом турнире», — заявил он.

Об отказе российской команды от участия в чемпионате стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.

Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. Ожидается, что на турнире сыграют все шесть членов ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Андрей Стрельцов
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