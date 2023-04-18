Сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире
Сборная России не примет участия в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов РИА Новости.
«Мы отправили официальное письмо в CAFA, поблагодарили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей. Мы вынуждены были отказаться», — заявил Митрофанов. Он отметил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.
Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. Ожидается, что на турнире сыграют все шесть членов ассоциации, а именно Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.