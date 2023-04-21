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16:16, 21 апреля 2023Спорт

Карпин объяснил отказ сборной России от участия в международном турнире

Карпин объяснил отказ России от участия в турнире CAFA сроками его проведения

Фото: Эдгар Брещанов / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ команды от участия в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает ТАСС.

По словам тренера, на принятие такого решения повлияло несколько причин. «Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас», — заявил Карпин.

Специалист также обратил внимание на погодные условия в месте проведения турнира. «Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает», — добавил тренер.

Об отказе российской сборной от участия в международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.

Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. Ожидается, что на турнире сыграют все шесть членов ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Алексей Гусев
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